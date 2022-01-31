Карло Анчелотти не может тренировать, пока не сдаст экзамен

Забавная ситуация сложилась вокруг наставника мадридского Реала Карло Анчелотти. Итальянец за свою карьеру выиграл 21 трофей, но в УЕФА сомневаются в его квалификации, сообщает Сегодня.

Дело в том, что срок действия тренерской лицензии Анчелотти завершился 31 декабря 2021 года.

Поэтому в УЕФА требуют от Анчелотти подтвердить свои знания на экзамене. После этого тренеру продлят его лицензию, и он сможет вернуться к руководству командой.

Пока же Анчелотти не может находиться на тренерской лавке "Реала".

Вот так получается, что тренер, завоевавший за свою карьеру 21 трофей, в том числе трижды побеждал в Лиге чемпионов, должен доказывать, что он достоин тренировать.