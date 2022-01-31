Путин еще может использовать Януковича для "легализации" вторжения – Гармаш

Лишенного Верховной Радой Украины звания президента Виктора Януковича может использовать Россия, чтобы легализовать возможное военное вторжение в Украину. Об этом заявил участник Минских переговоров по урегулированию на Донбассе Сергей Гармаш, сообщает Радио Свобода.

"Я думаю, что Виктор Янукович будет использован чисто для того, чтобы направить Путину (опять же это уже было) такую "просьбу" о том, чтобы он вошел. И юридически у Путина "будут" такие основания. Но это если наш суд уже совсем с ума сойдет и вернет Януковичу его полномочия... Я надеюсь, что не настолько уж наши судьи... Не знаю, не буду дипломатически говорить – какие" , – заметил Сергей Гармаш.

Виктор Янукович после своего бегства в Россию неоднократно утверждал, что его незаконно отстранили от должности президента в 2014 году. На этом настаивает и высшее руководство России. В частности, президент Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря прошлого года в очередной раз назвал события Майдана 2014 года в Украине "госперворотом".

3 марта 2014 тогдашний постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин во время заседания Совета безопасности организации заявил, что уполномочен сообщить о получении президентом России обращения Виктора Януковича. Затем Чуркин зачитал собравшимся письмо с якобы просьбой использовать российские Вооруженные силы для "восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины", а также продемонстрировал собравшимся фотокопию письма.

В декабре прошлого года стало известно, что Янукович обратился к ОАСК с иском к Верховной Раде, в котором просит признать, что Верховная Рада не имела компетенции принимать акт о его самоустранении от должности президента, и суд открыл производство по этому иску.