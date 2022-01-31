Рынок недвижимости реагирует на угрозу "вторжения РФ": что будет с ценами

Истерия по поводу вторжения России начала бить по рынку недвижимости. Иностранцы, которые в последние годы активно вкладывались в жилье и коммерческие объекты в Киеве, стали выставлять их на продажу. Негативные тенденции на рынке недвижимости укрепляются. Помимо паники по поводу войны, их подстегивает резкая девальвация гривны, сообщает Страна UA.

Как рассказал источник, близкий к столичным застройщикам, начал снижаться спрос на жилье на первичке. Хотя из-за роста курса доллара цены на квадратные метры в новостройках, номинированные в гривнах, сейчас выгодные. Для граждан, которые хранят сбережения в валюте, жилье на первичке подешевело, и, казалось бы, сейчас самое время покупать. Но количество покупателей снизилось на 7-10% - люди взяли паузу. То же самое на вторичке - квартирами интересуются, но заключать сделки не спешат.

Неспокойно также на рынке посуточной аренды. Поток иностранных туристов, который только начал восстанавливаться после обвала на фоне пандемии, снова пошел на убыль. Поэтому сдающиеся посуточно квартиры рискуют опустеть.

"Если описать ситуацию в нескольких словах, то это всеобщее ожидание. Люди, конечно, бояться вкладывать деньги в период неопределенности и поэтому берут паузу. А уже в зависимости от того, как разрешиться политическая ситуация, все или побегут заключать сделки, или, наоборот, владельцы начнут сбрасывать квартиры и цены пойдут вниз", — говорит эксперт рынка недвижимости, риэлтор Ирина Луханина.

Разбирались, что происходит на рынке недвижимости, и чего ждать дальше.

Покупатели взяли паузу, продавцы пока держат цены

Нагнетание паники по поводу вторжения уже сказалось и на первичке, и на вторичке.

Тенденции схожие. Главная - снижение спроса на жилье.

"Обычно рынок на 28 января уже активный. Но в этом году до 15 января заключались сделки, договоренности по которым были еще с прошлого года. Новые клиенты пока не спешат с решением о покупке. На фоне общей нестабильности в стране люди боятся вкладывать деньги в недвижимость, причем это касается любой недвижимости - от квартир эконом-класса на вторичке до элитного жилья и коммерческих объектов. При этом интерес к недвижимости есть. Люди ходят на просмотры, торгуются. Но тратить деньги не спешат, хотя суммы фактически на руках. Можно сказать, что сейчас формируется отложенный спрос, который реализуется в случае положительного развития политической ситуации", — рассказывает Ирина Луханина.

По ее словам, продавцов жилья затянувшаяся на рынке пауза пока не смущает. И "нападения Путина" они пока не испугались.

"Массово квартиры на продажу не выставляют, и цены не сбрасывают. Рост курса доллара, который всегда запускает понижательную тенденцию на вторичке, тоже пока никак не сказался. Возможно, потому, что рынок недвижимости инертный. Обычно он реагирует на резкое снижение или рост курса не ранее чем через месяц", — отмечает Луханина.

По ее словам, дальнейшее развитие ситуации зависит от того, как будут развиваться события.

"Если все стабилизируется, из-за большого отложенного спроса начнется ажиотаж. Те, кто присматривается к объектам, начнут оформлять сделки. Но, в случае ухудшения ситуации, возможен обратный процесс - владельцы начнут выставлять жилье на продажу и сбрасывать цены", — пояснила эксперт.

На первичке тоже заметили снижение спроса в среднем до 7-10%.

"Но ситуация не так критична, как, скажем, была в позапрошлом году во время первого локдауна, когда покупатели просто пропали. Цены на первичке пока стабильны. На фоне повышения курса доллара гривневые цены обычно растут. Но не сейчас. Во-первых, сказывается снижение спроса. Во-вторых, в ноябре-декабре прошлого года застройщики уже повысили цены на 5-7%. И пока платежеспособный спрос за ними не успевает - покупательская способность граждан фактически исчерпалась. В-третьих, нынешний курс еще не давит на рынок. Производители стройматериалов не повышают цены - для них допустимый курс до 30 гривен за доллар. В-четвертых, весь прошлый год доллар был на уровне до 26 гривен, а застройщики цены не снижали, то есть, успели накопить определенный запас прочности", — говорит источник из среды столичных застройщиков.

В пресс-службе группы компаний DIM подтвердили, что спрос на недвижимость снизился в связи с политической и экономической ситуацией в стране.

"Чтобы активизировать рынок, большинство девелоперов предлагает различные акции. К примеру, наша компания предлагает клиентам купить квартиры и нежилые помещения со скидкой 14% на сумму первого взноса или при полной оплате. Также запустили новые кредиты по ЖК "Метрополис" и Lucky Land. Есть и рассрочка от застройщика. О повышении цен речь пока не идет, надеемся на улучшение ситуации в стране", — говорят в компании.

То есть, скидки под конкретного покупателя все же есть.

Иностранцы спрятали деньги, аренда теряет постояльцев

Что касается иностранцев, которые, как мы уже писали, начали избавляться от недвижимости в Украине, то тут ситуация особо не поменялась, говорит Луханина. То есть, определенная группа "паникеров" пытается распродать квадратные метры. Армия таких инвесторов-отказников не растет. То есть, всеобщей паники среди иностранных собственников киевской недвижимости все же пока нет.

Те, кто живет в Украине или давно тут работает, сохраняют спокойствие. И даже интересуются новыми возможностями для инвестиций.

"В приоритете среди иностранных инвесторов - строительство небольших клубных домов. Правда, пока деньги никто вкладывать не спешит, только рассматривают такую возможность и прицениваются. Понятно, что ждут разрешения ситуации - если все стабилизируется, будут инвестировать, а нет - просто закроют эту тему", — говорит Луханина.

Что касается аренды, в частности, посуточной, которая во многом завязана на иностранных туристах, то, как рассказали в Dobovo.com, те иностранные клиенты, которые уже забронировали жилье в их системе бронирования, пока ничего не отменяют. Есть процент иностранцев, которые пока ничего не бронировали, а только планировали поездку. Понятно, что сейчас она под вопросом. "Но доля таких клиентов небольшая, и на общую ситуацию в посуточном сегменте не влияет", — говорят в компании.

Впрочем, основной спад для рынка посуточной аренды, судя по всему, еще впереди.

Как рассказал руководитель компании "Чернобыль Тур" Ярослав Емельяненко, военная истерия вокруг Украины уже ударила по въездному туризму.

"Пока прошло мало времени, и говорить о точных цифрах рано. Но по ощущениям, сильно упал поток. Правда, сейчас - самый низкий сезон. Надеюсь, к весне ситуация стабилизируется, и туристический сезон все же не будет сорван", — отмечает эксперт.

Но рынок посуточной аренды сейчас спасают украинцы из регионов. Поэтому распродажи по аналогии с той, что наблюдалась в локдаун, пока нет.

Если отток иностранных туристов усилится, владельцы посуточных квартир могут начать снижать ценники, — прогнозируют эксперты.

Бизнес съезжает в помещения поменьше

На фоне неспокойной ситуации на рынке продажи и посуточной аренды недвижимости, долгосрочная аренды, наоборот, активизировалась.

"Спрос высокий и на аренду квартир, и на коммерческие помещения. Что касается квартир, то традиционно ищут единички и двушки в ценовом диапазоне 15-25 тысяч гривен в месяц. Точечно - элитную недвижимость. Арендные ставки пока стабильные.