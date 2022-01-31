Названы основные недостатки дешевых смартфонов

Производители смартфонов экономят, лишая свои устройства качественных материалов и быстрой зарядки, сообщает Лента.Ру.

Журналисты медиа перечислили основные недостатки доступных смартфонов. По их словам, производители выпускают дешевые субфлагманы, лишая телефоны важнейших деталей. В числе первых авторы назвали отсутствие телеобъектива, что компенсируется наличием широкогоульного объектива. Очередным способом сэкономить на выпуске смартфона является отказ от качественных материалов — металла или стекла — в пользу пластика. Также доступные гаджеты не получают защиты от влаги.

Специалисты отметили, что часто производители смартфонов предлагают дешевый адаптер в комплекте, который не поддерживает быструю зарядку. Или же выпускающие телефоны компании вовсе убирают зарядное устройство из комплекта — например, Apple.

В заключение авторы заметили, что доступные смартфоны бывают лишены поддержки высокой частоты обновления дисплея — до 90 или 120 герц. Кроме того, производители не собираются поддерживать свои девайсы обновлениями должным образом, тем самым вынуждая потребителей приобретать новые телефоны.