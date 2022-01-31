Бывшая звезда "Челси" станет тренером в "Эвертоне"

Новым главным тренером английского "Эвертона", в который недавно перешел украинский футболист Виталий Миколенко, станет Фрэнк Лэмпард. 43-летний специалист в самое ближайшее время подпишет контракт на два с половиной года, сообщает Обозреватель.

Лэмпард на посту наставника "ирисок" заменит испанца Рафаэля Бенитеса, которого уволили две недели назад за плохое выступление в чемпионате Англии.

Everton have appointed Frank Lampard as their new manager on a two-and-a-half-year contract to replace the sacked Rafael Benitez. — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 30, 2022

В пятницу, 28 января, Лэмпард прошел собеседование в "Эвертоне", а в выходные клуб сделал ему официальное предложение. Последним местом работы Фрэнка был "Челси", который он тренировал с лета 2019 года по январь 2021-го. Именно в этом лондонском клубе полузащитник сделал себе имя как футболист в 2001-2014 годах.

До "Челси" Лэмпард выступал за "Вест Хэм", а завершал карьеру в "Манчестер Сити" и "Нью-Йорк Сити". В 2018-2019 годах начинал тренерскую карьеру в "Дерби Каунти". Сейчас "Эвертон" занимает лишь 16-е место в Премьер-лиге.