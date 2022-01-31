Японцы создают внедорожник для Луны и Марса

Японское космическое агентство вместе с Toyota разрабатывает лунный транспортник, в котором смогут передвигаться и даже спать люди, сообщает Сегодня.

Автомобиль будет называться Lunar Cruiser – по примеру известного внедорожника Toyota Land Cruiser.

Запуск лунохода намечен на конец 2020-х годов, а уже в 2040 люди могли бы путешествовать в нем по спутнику Земли, чтобы затем повторить то же на Марсе.

Разработчики обещают, что люди смогут есть, работать, спать и общаться с другими людьми в таком луноходе абсолютно безопасно и комфортно.

Одна из японских компаний – Gitai Japan Inc., уже создала роботизированную руку для Lunar Cruiser, которая сможет проводить осмотр и техническое обслуживание транспортного средства.

Рука получит сменные насадки для работы с разными инструментами – например, она сможет что-то хватать, зачерпывать и даже подметать поверхность на пути лунохода.