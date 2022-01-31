Первый электрический кроссовер SsangYong показали до премьеры

Фотографии первого электрокроссовера SsangYong утекли в сеть. Автомобиль с заводским индексом J100 пока носит статус прототипа, но уже сейчас известно, что модель будет полностью электрической. Установка традиционного двигателя внутреннего сгорания не предусматривается. Батарея SsangYong J100 достанется от BYD — соглашение с производителем уже подписано, сообщает Автоцентр.

Новая перспективная модель — пятидверный кроссовер с необычной внешностью в стилистике старенького Korando 1996 года выпуска. Почему в SsangYong решили вспомнить «прошлое», остается загадкой. В целом экстерьер новинки полностью соответствует скетчам, впервые опубликованным летом 2021 года.

Начиная с 2020 года SsangYong находился на грани банкротства. Но марка старалась изо всех сил удержаться на плаву, и ей это удалось. В 2021 ее приобрел стартап Edison Motors. Похоже, что дела у производителя налаживаются, поскольку дебют J100 запланирован на 2022 год. После чего на рынок выйдет несколько внедорожников и пикапов.