Американский аналитик назвал сроки возможного вторжения РФ в Украину

Еще в декабре аналитики Института войны в Вашингтоне считали, что дальнейшее вторжение России в Украину маловероятно. Ситуация на границах заставила их изменить оценку, сообщает Польское радио.

"По нашему мнению, введение российских войск в Украину состоится до конца февраля, но это все еще вопрос недель, а не дней" , – сказал главный аналитик Института изучения войны в Вашингтоне (Institute of War Studies) Мэйсон Кларк.

Он добавляет, что наиболее вероятны введение российских войск на Донбасс и постоянная дислокация в Беларуси.

"Хотя мы все еще считаем, что крупномасштабное вторжение маловероятно (из-за высоких человеческих и экономических потерь), но существует большая вероятность того, что российские войска открыто войдут на Донбасс до конца февраля" , – говорит Кларк.

Аналитик добавляет, что Олимпийские игры, которые начнутся в Пекине 4 февраля, могут незначительно повлиять на операцию Путина, но они вряд ли помешают России в решении атаковать.

"Мы считаем, что главная цель России – давить на президента Зеленского, чтобы он пошел на значительные уступки, как по статусу Донбасса, заставив его выполнять что-то похожее на новые Минские договоренности, так и исключив возможность членства Украины в НАТО" , – говорит эксперт.

Он добавляет, что накопление российских войск в Беларуси не будет служить вторжению в Киев, но может создать для этого условия в будущем.