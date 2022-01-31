Байден назвал условие для возможного обсуждения легитимности Талибана

31 января исполняется два года, как движение Талибан, которое в августе прошлого года захватило власть в Афганистане, взяло в заложники ветерана ВМС США Марка Фрерихса. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, распространенном в воскресенье, сообщает Укринформ.

Инженер-строитель Фрерихс, напоминает президент, на протяжении десятилетия помогал народу Афганистана.

«Он не сделал ничего плохого. И все же в течение двух лет талибы держат его в плену» , – отметил Байден.

По его словам, «угроза безопасности американцев или любых невинных гражданских лиц неприемлема, а захват заложников – это акт особой жестокости и трусости».

Талибан, подчеркнул президент, должен немедленно освободить Марка, и это не подлежит обсуждению. Это условие также является обязательным для возможного обсуждения легитимности Талибана.

Марк Фрерихс – американский инженер-строитель, которого в январе 2020 года захватили в плен представители тесно связанной с Талибаном группировки «Сеть Хаккани». Талибы требуют обмена Фрерихса на афганского наркоторговца Башира Нурзая, приговоренного в США к пожизненному заключению.