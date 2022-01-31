Премьер Эстонии: Германия должна помочь Украине

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Германию поддержать Украину в напряженной ситуации, сложившейся на границах, к которым Россия взимает десятки тысяч своих солдат, сообщает Deutsche Welle.

"Мы призываем наших немецких партнеров прислушаться к украинцам. Украина попросила помощи. Эта страна нуждается в поддержке для самообороны от агрессора" , - подчеркнула Каллас в интервью немецкому таблоиду Bild.

Эстония хочет передать Украине девять гаубиц, полученных Таллинном из запасов бывшей ГДР (Германской Демократической Республики). Однако Германия не дала своего согласия на поставку этого оружия третьей стороне. Киев, в свою очередь, тоже неоднократно просил Берлин о поставках оружия, но власти ФРГ на эти просьбы неизменно отвечали отказом.

В интервью Bild Каллас также отвергла требования Москвы к НАТО.

"Мы не можем позволить России восстановить политическое и военное влияние на ее соседей. Кремль не имеет права голоса в том, что касается решений НАТО, и мы не будем принимать ультиматумы России" , - подчеркнула она.

Глава эстонского правительства назвала реальной угрозу военного вторжения РФ в Украину.

"Мы должны быть готовы к ответным шагам, если Россия откажется от дипломатии" , - отметила она.

В таком случае, подчеркнула Каллас, санкции против Москвы должны быть "широкими, жесткими и точными".