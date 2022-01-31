Кулеба анонсировал две недели "интенсивной дипломатии"

Украинская дипломатия работает над поддержанием высокой интенсивности дипломатических переговоров и присутствием иностранных топ-чиновников в Украине как фактора снижения угроз безопасности, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы действительно сохраняем бдительность и учитываем каждый сценарий. Но дипломатия продолжает работу, а ситуация остается в русле дипломатических переговоров. Это главный результат интенсивной дипломатии в интересах безопасности Украины и украинских граждан" , - сказал Кулеба.

Министр отметил активные дипломатические переговоры президента Украины Владимира Зеленского, в частности, телефонные разговоры с лидерами США Джозефом Байденом и Франции Эммануэлем Макроном, главный результат которых - сохранение ситуации в русле дипломатических переговоров.

"Мы изначально строили эту дипломатию таким образом, чтобы центр был в Киеве. Мы называем это сетевой дипломатией. Мы знаем, что они говорят России и что россияне говорят в ответ" , - подчеркнул глава украинской дипломатии.

Он объяснил, что благодаря сетевой дипломатии интенсивные дипломатические контакты партнеров с российской стороной проходят в тесной координации с Украиной, а Россия отовсюду слышит единую согласованную с Украиной позицию.

"Следующие две недели ярко это продемонстрируют. Только на этой неделе у нас будут одновременно находиться три премьер-министра трех разных стран" , - анонсировал глава дипведомства.

Он уточнил, что речь идет о главах правительств Великобритании, Нидерландов и Польши.

"Через неделю состоится визит в Украину моих коллег из Германии и Франции. Они, в частности, осуществят визит на Донбасс. Я призвал всех партнеров именно к этому, чтобы увидеть своими глазами, что такое война, что такое человеческие проблемы, с которыми люди там сталкиваются" , — подчеркнул глава МИД.

Он также анонсировал ряд телефонных разговоров и онлайн-встреч. По его словам, в МИД "будут две очень насыщенные дипломатические недели".

Глава украинской дипломатии добавил, что Украина уже приступила к еще одному направлению работы - привлечению поддержки партнеров для сохранения финансовой и экономической стабильности государства.