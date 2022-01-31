Доллар будет расти - JPMorgan

Доллар будет расти до тех пор, пока Федрезерв не начнет повышать ставку, считают аналитики JPMorgan Chase & Co, сообщает ПроФинанс.

Американский Центробанк пытается укротить разбушевавшуюся инфляцию. О том, как в это непростое время торговать долларом рассказал один из крупнейших американских банков. Индекс доллара, рассчитываемый Bloomberg, за минувший год вырос на 5%, и многие трейдеры опасаются, что бычий рынок подходит к концу.

Однако глава отдела валютной стратегии в JPMorgan Securities Даниэль Хуэй уверен, что американская валюта еще не исчерпала восходящий потенциал. Об этом он сообщил в интервью на Bloomberg Television.

«Рынок все еще пытается определиться со справедливой ценой. Кроме того, доллар обычно формирует вершину примерно через 1-2 месяца после повышения ставки», — отметил он.

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Источник: Bloomberg

После решительных комментариев Джерома Пауэлла на прошлой неделе, инвесторы закладывают в цену пять повышений ставки в этом году. Goldman Sachs Group уже повысил свои прогнозы. По словам главы ФРБ в Атланте, Рафаэля Бостика, если понадобится, FOMC поднимет ставку в марте сразу на 50 базисных пунктов.

Комментарии Пауэлла возродили бычьи настроения и спровоцировали рост индекса доллара до максимального уровня за последние полтора года. Доходность по двухлетним гособлигациям достигла допандемийных значений.

«Этот цикл очень обычный, рынок пытается угнаться за ФРС, — отметил Хуэй из JPMorgan. - Изначально считалось, что инфляция сократится, когда будут решены проблемы, связанные с цепочками поставок, но теперь очевидно, что так просто от нее не избавиться».

JPMorgan предпочитает покупать доллар против низкодоходных валют, таких как евро и иена. Центробанки Европы и Японии отстают от Федрезерва. Евро/доллар протестирует как минимум $1.10, считают в банке.