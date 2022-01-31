Lenovo готовит тяжелый игровой смартфон

Следующий флагманский игровой телефон от Lenovo будет называться Legion Y90 и его характеристики уже появились на сайте китайского регулятора TENAA, сообщает Новое время.

Устройство, по слухам, получит большой экран с разрешением Full HD+, достаточно тяжелый корпус и множество вариантов памяти.

В китайской базе данных устройство получило кодовое обозначение L71061. Известно, что смартфон оборудован большим 6,9-дюймовым дисплеем OLED формата Full HD+ с разрешением 2460 на 1080 точек. Частота обновления панели достигает 144 Гц, частота отклика сенсорного слоя — 720 Гц.

В смартфоне установлен флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 1 разработки Qualcomm. Чип объединяет восемь ядер с тактовой частотой до 3,0 ГГц, графический ускоритель Adreno нового поколения и модем Snapdragon X65 5G.

В описании гаджета говорится о наличии в одной из версий 16 Гбайт оперативной памяти и накопителя вместимостью 512 Гбайт, хотя есть варианты и с меньшим объемом памяти. Телефон будет доступен в сером, красном, серебряном, золотом, зеленом, голубом, синем, белом и черном цветах.

Основная камера расположится по центру в тыльной части корпуса. Она объединит 64-мегапиксельный ключевой блок и 16-мегапиксельный модуль с ультраширокоугольной оптикой. Legion Y90 получит также выдвижную селфи-камеру на правой стороне. Разрешение фронтальной камеры может составить до 44 мегапикселей.

Наконец, говорится о наличии двухкомпонентной аккумуляторной батареи в конфигурации 2 по 2650 мАч. Таким образом, суммарная емкость составит 5300 мАч.

После запуска это будет один из самых тяжелых смартфонов на рынке, потому что он получит сразу два вентилятора для дополнительного охлаждения. Габариты аппарата составляют 177 на 78,1 на 10,9 мм, вес — 252 г.

Новинку называли основным конкурентом гаджетов Asus ROG Phone 5 и Black Shark 4 Pro.

Телефон оснащен 6,92-дюймовым экраном E4 AMOLED с разрешением Full-HD + (1080 на 2460 пикселей) с частотой обновления 144 Гц, частотой дискретизации касания 720 Гц, поддержкой HDR10 + и встроенным датчиком отпечатков пальцев.

Lenovo Legion 2 Pro получил двойную заднюю камеру, состоящую из основного датчика на 64 МП и сверхширокоугольного объектива на 16 МП. Для селфи и видеозвонков у него есть выдвижная моторизованная камера на 44 МП.