Вероятности оккупации Харькова нет – Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в настоящее время нет вероятности оккупации Харькова Россией.
Об этом он заявил в интервью изданию "Левый берег".
На вопрос журналистки Сони Кошкиной о недавнем заявлении Зеленского о возможности захвата Харькова Россией, Резников ответил:
"К счастью, могу уверенно сказать: такой вероятности нет. Объясню – почему. Потому что если мы говорим о вероятности, то это 100% вероятность с точки зрения слова. [...] Такой 100% вероятности не существует".
При этом министр обороны отметил, что в настоящее время прорабатываются разные планы возможного вторжения.
"Есть вероятность атаки с юга, с моря и с востока. Скажу больше, с ОРДЛО тоже существует вероятность. Планы разрабатываются разные. Но я сознательно понимаю, что такой вероятности по состоянию на сегодняшний день нет", – заявил чиновник.
По его словам, прямое вторжение в Украину будет иметь для России серьезные экономические, политические, демографические последствия. Он также заявил, что российский рубль и ценные бумаги уже падают, потому что "внешние рынки очень чувствительны".
"Представьте себе, если бы, не дай бог, началось наступление. Экономика России ляжет по всем показателям. Даже немцам уже некуда будет деваться. Им запретят поставлять высокочувствительные технологии. Для Siemens и остальных будет проблемно это делать. А все нефтедобывающие башни имеют современные технологии, современное оснащение", – убежден Резников.