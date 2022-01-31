Вероятности оккупации Харькова нет – Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в настоящее время нет вероятности оккупации Харькова Россией.

Об этом он заявил в интервью изданию "Левый берег".

На вопрос журналистки Сони Кошкиной о недавнем заявлении Зеленского о возможности захвата Харькова Россией, Резников ответил:

"К счастью, могу уверенно сказать: такой вероятности нет. Объясню – почему. Потому что если мы говорим о вероятности, то это 100% вероятность с точки зрения слова. [...] Такой 100% вероятности не существует".

При этом министр обороны отметил, что в настоящее время прорабатываются разные планы возможного вторжения.

"Есть вероятность атаки с юга, с моря и с востока. Скажу больше, с ОРДЛО тоже существует вероятность. Планы разрабатываются разные. Но я сознательно понимаю, что такой вероятности по состоянию на сегодняшний день нет" , – заявил чиновник.

По его словам, прямое вторжение в Украину будет иметь для России серьезные экономические, политические, демографические последствия. Он также заявил, что российский рубль и ценные бумаги уже падают, потому что "внешние рынки очень чувствительны".