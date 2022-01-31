Порошенко прибыл в ГБР на допрос, но отказался давать показания

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко приехал в понедельник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу о закупке угля в ОРДЛО, но отказался давать показания, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я как ответственный политик… и законопослушный гражданин прибыл на допрос по абсолютно пустому никчемному делу" , - сказал Порошенко журналистам у входа в ГБР.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский "пытается отвлечь внимание" и "выбрал наихудший сценарий раскола общества и преследования оппозиции".

"Мы остаемся ответственными политиками. Но я точно не собираюсь участвовать в этом шоу. Я не буду участвовать и давать какие-либо показания, потому что это очень похоже на сценарий, если бы в 1937 году кого-то призывали работать с НКВД" , - сказал Порошенко.

Порошенко заявляет, что Зеленский специально его отвлекает уголовным делом, чтоб не дать помочь армии и организовать международную коалицию в поддержку Украины, сообщает﻿ "Политика Страны".

"Сегодня я должен был на согласительном совете фракций выступить с инициативой повысить зарплаты военным до 25 тысяч, а на фронте до 50 тысяч. Но меня вызвали на допрос" , - жалуется Порошенко.

Кто ему мешает выступить с такой инициативой после допроса он не пояснил.

Обновлено. Допрос Порошенко в ГБР завершен. Лидер "Евросолидарности" заявил, что отказывается от сотрудничества со следствием, после чего покинул помещение.

В ГБР отметили﻿, что Порошенко также отказался подписывать протокол. О следующей дате вызова будет сообщено дополнительно.

Как сообщалось, ГБР 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с ОРДЛО.

Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин. Печерский райсуд Киева 19 января избрал для Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств с ограничением выезда за границу.