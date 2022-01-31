СБУ проверяет возможные связи организаторов беспорядков со спецслужбами РФ

Правоохранители задержали двух человек, которые планировали массовые беспорядки в Украине. Сейчас изучается их причастность к российским спецслужбам, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Организатор и его помощник вчера были задержаны. Инкриминируем им покушение на массовые беспорядки. Следователи уже подготовили и вручают фигурантам уведомление о подозрении и сейчас обращаются в суд о безальтернативном заключении под стражу" , - рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

В МВД считают, что главной целью акции должна была стать дестабилизация ситуация в Украине и создание международного резонанса.

"Мы на пути установления заказчиков протестных акций, но понимаем, кому выгодна подобная дестабилизация ситуации в стране. Подозрение получили два человека, они граждане Украины. Причастность их к другому государству, к спецслужбам государств устанавливает следствие" , - отметил Клименко.

Как рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский, организаторы имели опыт работы в правоохранительных органах.