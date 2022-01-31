Объем торгов NFT в январе достиг рекорда
В январе объем торгов невзаимозаменяемыми токенами (NFT) превысил $6,86 млрд, согласно The Block, сообщает ForkLog.
Более половины (61,4%) показателя пришлось на NFT-маркетплейс OpenSea — $4,21 млрд. 17 января объем торгов платформы превысил $3,5 млрд.
Второе место заняла LooksRare, запущенная 10 января с помощью так называемой «вампирской атаки». Разработчики распределили нативный токен LOOKS среди пользователей OpenSea.
По сравнению с декабрем объем торгов невзаимозаменяемыми токенами в январе вырос на 157%. За весь 2021 год показатель достиг $14,2 млрд.