Разумков рассказал, когда зарегистрирует свою партию
Нардеп и глава межфракционного объединения "Разумная политика" Дмитрий Разумков, заявил что его партия будет зарегистрирована через несколько месяцев, сообщает Интерфакс-Украина.
"Партия будет сто процентов", - сказал Разумков, добавив, что на процесс подготовки политической силы к регистрации уйдет "несколько месяцев".
По его словам, партия будет создаваться с нуля, по законодательству для ее регистрации нужно провести сбор подписей в 2/3 районов в не менее 2/3 областей Украины.
"Это непростой процесс, но я думаю, что мы справимся", - подчеркнул народный депутат.
Разумков также рассказал, что более десяти партий предлагали ему их возглавить.
На прошлой неделе политик презентовал общественную организацию "Команда Разумкова".