Разумков рассказал, когда зарегистрирует свою партию

Нардеп и глава межфракционного объединения "Разумная политика" Дмитрий Разумков, заявил что его партия будет зарегистрирована через несколько месяцев, сообщает Интерфакс-Украина.

"Партия будет сто процентов" , - сказал Разумков, добавив, что на процесс подготовки политической силы к регистрации уйдет "несколько месяцев".

По его словам, партия будет создаваться с нуля, по законодательству для ее регистрации нужно провести сбор подписей в 2/3 районов в не менее 2/3 областей Украины.

"Это непростой процесс, но я думаю, что мы справимся" , - подчеркнул народный депутат.

Разумков также рассказал, что более десяти партий предлагали ему их возглавить.

На прошлой неделе политик презентовал общественную организацию "Команда Разумкова".