Юлия Санина слегла с болезнью: певице придется отменить выступления

Юлия Санина пожаловалась поклонникам на плохое самочувствие. ﻿О своем состоянии исполнительница рассказала на странице в Instagram. ﻿Кроме высокой температуры у нее также наблюдается слабость и сильная головная боль, сообщает Сегодня.

Солистка призналась, что очень расстроена, так как на ближайшие дни у нее был запланирован ряд важных мероприятий, среди которых выступления группы и допремьерный показ фильма "Найкращі вихідні".

Санина уже успела сделать тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Также певица сделала экспресс-тест на грипп, который показал, что певица все же подцепила болезнь.