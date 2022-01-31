Названа грубая ошибка при работе с компьютером

Специалист Microsoft Дэвид Гайер перечислил способы правильного обновления Windows. По его словам, для обновления без ошибок компьютер должен быть подключен к сети не менее 8 часов, сообщает Российская газета.

Для обновления Windows очень важно соблюдать несколько простых правил, заявил Гайер. Компьютер должен быть подключен к интернету не менее 8 часов. Это необходимо для того, чтобы апдейты успели загрузиться. В среднем, по словам эксперта, обновления загружаются около двух часов, оставшееся время необходимо, чтобы они могли самостоятельно установиться.

Подавляющее большинство пользователей не получают обновления из-за того, что выключают компьютер сразу, не позволяя обновлениям установиться. Кроме того, специалист порекомендовал переводить компьютер в спящий режим, а не выключать его, чтобы дать возможность устройству корректно обновиться.