Зеленский будет просто хромой уткой – Разумков

Бывший спикер Верховной Рады, народный депутат и глава межфракционного объединения "Разумная политика" Дмитрий Разумков не уверен, что политическая партия "Слуга народа" попадет в коалицию в парламенте следующего созыва, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я вообще не уверен, попадет ли "Слуга народа" в коалицию следующего парламента или нет. И Зеленский будет просто хромой уткой. И тогда, скорее всего, будут досрочные президентские выборы" , - сказал Разумков.

Он считает маловероятным вариант досрочного прекращения полномочий нынешнего парламента президентом.