Зеленский будет просто хромой уткой – Разумков
Бывший спикер Верховной Рады, народный депутат и глава межфракционного объединения "Разумная политика" Дмитрий Разумков не уверен, что политическая партия "Слуга народа" попадет в коалицию в парламенте следующего созыва, сообщает Интерфакс-Украина.
"Я вообще не уверен, попадет ли "Слуга народа" в коалицию следующего парламента или нет. И Зеленский будет просто хромой уткой. И тогда, скорее всего, будут досрочные президентские выборы", - сказал Разумков.
Он считает маловероятным вариант досрочного прекращения полномочий нынешнего парламента президентом.
"Президент будет тянуть до последнего, потому что понимает, что он в новый парламент проведет абсолютно другую фракцию, очень незначительную, по сравнению с той, которая есть сегодня… Он будет упираться и держаться за власть всеми возможными способами, чтобы осталась сегодняшняя расстановка сил в парламенте", - отметил народный депутат.