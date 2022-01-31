Мировой объем IPO обвалился на 60%

Мировой объем IPO в январе 2002 года упал на 60% по сравнению с прошлым годам. Стоимость отмененных размещений во всем мире выросла в два раза — до $6,2 млрд, сообщает Новое время.

В январе 2022 года общий объем IPO по всему миру составил $26,7 млрд — это на 60% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, пишет Bloomberg.

Как пишет агентство, мировой рынок акций пережил худший месяц с начала пандемии на фоне перспективы повышения процентных ставок, замедления экономического роста и геополитической напряженности. Особенно уязвимыми для распродаж стали акции технологических компаний.

"Сейчас действительно сложная обстановка для новых листингов. Многие инвесторы сталкиваются с тем, что их портфели становятся отрицательными, а падение рынка снижает их интерес к акциям роста, которые доминировали на рынке IPO в прошлом году" , — отметил глава европейского отдела рынков акционерного капитала BNP Paribas Андреас Бернсторфф.

Индекс волатильности CBOE (VIX), показатель ожидаемых рыночных колебаний в этом месяце вырос на 60%, что является сигналом для новых продаж акций.

В Нью-Йорке колебания на фондовом рынке привели к тому, что выход на биржу отложили по меньшей мере девять компаний. В Европе от размещения в Амстердаме отказался IT-стартап WeTransfer. Компания не смогла привлечь достаточное число инвесторов.

Падение спроса со стороны инвесторов и нестабильные рынки привели к тому, что стоимость отмененных IPO во всем мире почти удвоилась по сравнению с прошлым годом. Сейчас она составляет $6,2 млрд.

В самом оживленном месте листинга в Азии — Гонконге — выручка снизилась более чем на 40% в этом году, поскольку широкомасштабные регулятивные меры в Китае вынуждают компании приостанавливать планы IPO.

Напомним, что в 2021 году компании привлекли рекордные $12,1 трлн за счет продажи акций, выпуска долговых обязательств и выдачи новых кредитов.