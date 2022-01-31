Резников рассказал, будет ли объявлена мобилизация в Украине
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Украине не планируют объявлять мобилизацию, ведь в этом нет необходимости.
Об этом он заявил в интервью изданию "Левый берег".
"Необходимостив мобилизации, с точки зрения угрозы, сейчас нет. Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику на улицах. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет", – заявил министр.
По его словам, был выбран другой путь – развитие Сил территориальной обороны.
"Будем работать с формированием Сил территориальной обороны. Их будут учить, будут нормальные полевые учения. И первое обучение мы начнем с глав ОГА, РГА, плюс КГГА, конечно", - отметил Резников.
"Начнем с севера, соберем все области, плюс Киев, будем их учить два-три дня на полигоне, как взаимодействовать, как что делать. Потом будет восток, юг и запад", - добавил чиновник.