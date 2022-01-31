Резников рассказал, будет ли объявлена мобилизация в Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Украине не планируют объявлять мобилизацию, ведь в этом нет необходимости.

Об этом он заявил в интервью изданию "Левый берег".

"Необходимостив мобилизации, с точки зрения угрозы, сейчас нет. Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику на улицах. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет" , – заявил министр.

По его словам, был выбран другой путь – развитие Сил территориальной обороны.

"Будем работать с формированием Сил территориальной обороны. Их будут учить, будут нормальные полевые учения. И первое обучение мы начнем с глав ОГА, РГА, плюс КГГА, конечно" , - отметил Резников.