Зеленский не привык договариваться в интересах страны – Разумков

Народный депутат, глава межфракционного объединения "Разумная политика" Дмитрий Разумков считает, что президент Украины Владимир Зеленский и Офис президента не будут договариваться с другими политическими силами о сотрудничестве в интересах государства, сообщает Интерфакс-Украина.

"Он (президент – ред) не привык договариваться. Не в договорняки вступать – там как раз все хорошо, там опыт имеется - а договариваться в интересах страны. А подход, когда "только мое слово правильное", - это не рабочий вариант" , - сказал Разумков в интервью.

Народный депутат считает, что против внешнего врага, против кризиса, объединить парламент вполне реально и многие к этому готовы.

"Но тогда все должны садиться за стол переговоров и принимать правила игры. А я почему-то уверен, что Офис президента на это не пойдет" , - подчеркнул Разумков.

Политик также не верит в возможность Зеленского собрать всех лидеров политических сил, в том числе и оппозиционных, чтобы с ними посоветоваться о дальнейших действиях.