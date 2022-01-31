Зеленский не привык договариваться в интересах страны – Разумков
Народный депутат, глава межфракционного объединения "Разумная политика" Дмитрий Разумков считает, что президент Украины Владимир Зеленский и Офис президента не будут договариваться с другими политическими силами о сотрудничестве в интересах государства, сообщает Интерфакс-Украина.
"Он (президент – ред) не привык договариваться. Не в договорняки вступать – там как раз все хорошо, там опыт имеется - а договариваться в интересах страны. А подход, когда "только мое слово правильное", - это не рабочий вариант", - сказал Разумков в интервью.
Народный депутат считает, что против внешнего врага, против кризиса, объединить парламент вполне реально и многие к этому готовы.
"Но тогда все должны садиться за стол переговоров и принимать правила игры. А я почему-то уверен, что Офис президента на это не пойдет", - подчеркнул Разумков.
Политик также не верит в возможность Зеленского собрать всех лидеров политических сил, в том числе и оппозиционных, чтобы с ними посоветоваться о дальнейших действиях.
"Я не понимаю, что для этого должно произойти. Это же не первый раз, когда лидеры фракций, депутатских групп просят его о встрече. Речь идет не о кулуарном каком-то рандеву, а о нормальной публичной встрече. Мы же всем обещали, что у нас будут полностью открытые взаимоотношения", - сказал Разумков.