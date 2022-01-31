Зеленского завтра ждут в Раде
На открытие 7-й сессии Верховной Рады IX созыва приглашен президент Украины Владимир Зеленский, заявил председатель парламента Руслан Стефанчук, сообщает Интерфакс-Украина.
"Завтра у нас состоится открытие очередной седьмой сессии Верховной Рады IX созыва… Мы направили письма всем: и президенту Украины, и другим лицам, которые в соответствии с Регламентом приглашаются на открытие сессии", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.
Спикер также напомнил, что завтра состоится первое пленарное заседание в рамках новой сессии.
"У нас был утвержден календарный план работ, в соответствии с которым мы завтра работаем пленарно, после этого три дня на этой неделе переходим на работу в комитетах", - сказал Стефанчук.