Зеленского завтра ждут в Раде

На открытие 7-й сессии Верховной Рады IX созыва приглашен президент Украины Владимир Зеленский, заявил председатель парламента Руслан Стефанчук, сообщает Интерфакс-Украина.

"Завтра у нас состоится открытие очередной седьмой сессии Верховной Рады IX созыва… Мы направили письма всем: и президенту Украины, и другим лицам, которые в соответствии с Регламентом приглашаются на открытие сессии" , - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Спикер также напомнил, что завтра состоится первое пленарное заседание в рамках новой сессии.