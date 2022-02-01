Тренды весны 2022 - леггинсы со штрипками: модные варианты

Говоря о главных трендах весны 2022 года, нельзя игнорировать леггинсы со штрипками, которые понемногу начали возвращаться в моду еще в конце 2020, сообщает Сегодня.

Уже весной 2022 мы увидим, как эта модель леггинсов завоюет женские сердца. И даже те, кто раньше пытался избегать не самой практичной вещи, теперь же, понимая, что элемент гардероба остается с нами вот уже не первый год, рискнут осуществить покупку.

Топ-модель Эльза Хоск в леггинсах со штрипками / Фото: instagram/hoskelsa

История леггинсов со штрипками проста – сначала они были предназначены для зимних видов спорта и верховой езды, но постепенно перебрались в повседневную жизнь. Мировые знаменитости помогают тренду не терять популярность. Селебрити сочетают их как с массивным или спортивным верхом, так и в классических образах с каблуками.

Виктория Бекхэм в леггинсах со штрипками / Фото: Pinterest

Леггинсы со штрипками станут отличным вариантом лука на День влюбленных 2022. Смотрите, как стильно их сочетать в повседневных и праздничных образах.