Талибы опровергли заявление ООН об убийстве чиновников

Талибы опровергли слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о причастности движения "Талибан" к убийству более ста чиновников бывшего афганского правительства. Об этом на своей странице в Twitter написал официальный представитель талибов Забиулла Муджахид, сообщает Лента.Ру.

"Утверждение Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна о том, что 100 членов бывшего правительства были убиты с момента прихода к власти в Афганистане Исламского Эмирата, неверно" , — заявил Муджахид.﻿

В сообщении Муджахид назвал генсека Пан Ги Муна. Так звали предыдущего генерального секретаря Организации Объединенных Наций, который занимал свой пост с 2007 по 2016 годы.

"После объявления амнистии никому не позволено причинять вред кому-либо, если какой-либо такой инцидент произошел из-за личной мести, мы проведем расследование и накажем виновных" , — написал представитель талибов.

Ранее в ООН заявили﻿, что талибы в Афганистане убили более сотни чиновников и военных свергнутого афганского правительства.