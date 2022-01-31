Талибы опровергли заявление ООН об убийстве чиновников
Талибы опровергли слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о причастности движения "Талибан" к убийству более ста чиновников бывшего афганского правительства. Об этом на своей странице в Twitter написал официальный представитель талибов Забиулла Муджахид, сообщает Лента.Ру.
"Утверждение Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна о том, что 100 членов бывшего правительства были убиты с момента прихода к власти в Афганистане Исламского Эмирата, неверно", — заявил Муджахид.
В сообщении Муджахид назвал генсека Пан Ги Муна. Так звали предыдущего генерального секретаря Организации Объединенных Наций, который занимал свой пост с 2007 по 2016 годы.
"После объявления амнистии никому не позволено причинять вред кому-либо, если какой-либо такой инцидент произошел из-за личной мести, мы проведем расследование и накажем виновных", — написал представитель талибов.
Ранее в ООН заявили, что талибы в Афганистане убили более сотни чиновников и военных свергнутого афганского правительства.