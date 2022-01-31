Омикрон обнаружен в 20 областях Украины – Минздрав

Штамм коронавируса Омикрон обнаружен в 20 областях Украины. За последние три недели суточное количество случаев инфицирования выросло в 7 раз, госпитализаций – вдвое.

Такие данные озвучил сегодня министр здравоохранения Виктор Ляшко во время утреннего брифинга, передает пресс-служба Минздрава.

Количество новых зарегистрированных случаев за прошлую неделю снова почти удвоилось по сравнению с позапрошлой: 194 тысячи против 110 тысяч.

Такой значительный прирост новых случаев заболеваний связан со стремительным распространением на территории Украины штамма коронавируса Омикрон, обнаруженного уже в 20 областях страны. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и Киеве.

Больше всего увеличилось количество случаев на территории Житомирской области – в два раза.