Гороскоп здоровья на неделю 31 января-6 февраля

Звезды и планеты предсказывают не только наше будущее, но и состояние здоровья в ближайшие дни. Гороскоп здоровья подскажет всем знакам зодиака какие опасности поджидают вас на этой неделе, и как защитить себя от возможных недугов, сообщает УНИАН.

Овен

В ближайшие дни ваше самочувствие заметно улучшится. Больные Овны быстро и легко выздоровеют, а здоровые зарядятся энергией и силами. А вот с врачами Овнам не повезет - высока вероятность, что специалист ошибется в диагнозе. Поэтому визит к врачу по возможности запланируйте на следующей неделе.

Телец

На этой неделе вам следует прислушиваться к мнению родных и друзей. Они будут давать хорошие советы в сфере здоровья. А вот своей интуиции доверять не стоит. Звезды рекомендуют вам не лениться и увеличить физические нагрузки. Даже простые прогулки улучшат самочувствие и повысят настроение.

Близнецы

Ваше здоровье будет зависеть от настроения. Поэтому чаще улыбайтесь и гоните прочь негативные мысли. Займитесь любыми делами, посещайте любимые места и общайтесь с приятными людьми. Позитив поможет даже в тех ситуациях, где обычное лечение будет бессильным.

Рак

В начале недели нужно беречь желудок и кишечник. Органы ЖКТ будут очень уязвимы, поэтому не стоит нагружать их острой, жирной и жареной едой, алкоголем и сладостями. Во второй половине недели опасайтесь повышенного давления.

Лев

Посвятите эту неделю заботе о легких. Если вы курите - постарайтесь хотя бы снизить количество выкуренных сигарет в день. Обязательно одевайтесь по погоде и избегайте многолюдных мест. Очень полезной будет ежедневная дыхательная гимнастика.

Дева

Если у вас есть подозрения на какое-либо заболевание - обязательно обратитесь к врачу. Ваша интуиция сейчас точна как никогда. Даже если ошиблись - лучше убедиться у врача, что вы здоровы, чем упустить начало серьезной болезни. Представительницам женского пола нужно следить за женским здоровьем на этой неделе.

Весы

Звезды предупреждают, что вы не очень полезно питаетесь. Ваше питание слишком однообразное и калорийное. Попробуйте заменить калорийные продукты на нежирные аналоги. Например, вместо жареной свинины приготовьте куриную грудку.

Скорпион

Во вторник рекомендуется удержаться от водных процедур и физических нагрузок. В среду и четверг будет повышен риск ожогов, так что будьте осторожны с огнем и кипятком. На выходных рекомендуется отказаться от алкоголя и сладкого.

Стрелец

На этой неделе будет эффективным лечение любых болезней кожи. В середине и конце недели стоит беречь глаза. Острота зрения может значительно снизиться. Вам следует меньше сидеть за компьютером или телевизором.

Козерог

Звезды предупреждают вас о сильном перенапряжении. Вам остро необходим отдых. Отдых желательно должен быть активным и полезным. Не стоит валяться с пивом на диване. Также важен здоровый сон. Перед сном попробуйте принимать контрастный душ.

Водолей

Неделя хорошо подходит для косметологических процедур и ухода за кожей. Используйте маски и увлажняющий крем. Это удачная неделя для борьбы с прыщами, акне и другими кожными заболеваниями. Звезды рекомендуют вам есть больше орехов и морской рыбы.

Рыбы

На этой неделе Рыбам крайне важно хорошо спать. Рекомендуется раньше ложиться спать и проветривать комнату перед сном. Отложите любые дела ради сна, ведь в сонном состоянии вы все равно не сможете нормально работать.