Япония привела армию в повышенную готовность

Япония планирует усилить наблюдение, ее армия находится в состоянии повышенной готовности. К этому прибегли после запуска Северной Кореей баллистической ракеты средней дальности, сообщает 24 Канал.

Премьер-министр Японии Кисида Фумио назвал запуск ракеты нарушением резолюций Совбеза ООН.

"Правительство Японии планирует усилить наблюдение и находится в состоянии повышенной готовности после воскресного (30 января – ред.) запуска КНДР баллистической ракеты средней дальности" , – говорится в сообщении.

Пхеньян запустил эту ракету под более крутым углом, чем обычно. Для этого использовали навесную траекторию.

В Японии считают, что ракета пролетела 800 километров и достигла высоты примерно 2 тысячи километров перед падением за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

Кисида Фумио подчеркнул, что выразит сильный протест Пхеньяну.

Япония, США и Южная Корея рассматривают вопрос о проведении встречи министров иностранных дел, чтобы обсудить Северную Корею. Японское правительство будет сотрудничать с международным сообществом, чтобы требовать от Пхеньяна сдержанности.