Европейский клуб выставил на продажу игрока сборной Украины

Нападающий национальной сборной Украины и португальской "Бенфики" Роман Яремчук в ближайшее время сменит клубную прописку, сообщает УНИАН.

Как сообщает издание Correio de Manha, португальский гранд выставил украинского футболиста на трансфер.

Отмечается, что "Бенфика" планирует продать Яремчука в Англию.

Сообщается об интересе к украинскому нападающему со стороны "Эвертона", который ранее подписал другого игрока сборной Украины - Виталия Миколенко.

"Орлы" намерены выручить за продажу украинца 17 миллионов евро, чтобы отбить потраченные на него деньги. В "Бенфике" очень недовольны сотрудничеством с Яремчуком.

В нынешнем сезоне Яремчук сыграл 29 матчей за клуб, забил 6 мячей, совершил 5 ассистов.

Роман Яремчук: карьера в "Бенфике"