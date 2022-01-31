Европейский клуб выставил на продажу игрока сборной Украины
Нападающий национальной сборной Украины и португальской "Бенфики" Роман Яремчук в ближайшее время сменит клубную прописку, сообщает УНИАН.
Как сообщает издание Correio de Manha, португальский гранд выставил украинского футболиста на трансфер.
Отмечается, что "Бенфика" планирует продать Яремчука в Англию.
Сообщается об интересе к украинскому нападающему со стороны "Эвертона", который ранее подписал другого игрока сборной Украины - Виталия Миколенко.
"Орлы" намерены выручить за продажу украинца 17 миллионов евро, чтобы отбить потраченные на него деньги. В "Бенфике" очень недовольны сотрудничеством с Яремчуком.
В нынешнем сезоне Яремчук сыграл 29 матчей за клуб, забил 6 мячей, совершил 5 ассистов.
Роман Яремчук: карьера в "Бенфике"
- Яремчук перешел в "Бенфику" из бельгийского "Гента" 31 июля. Он подписал контракт на пять лет, а сумма трансфера составила 17 миллионов евро.
- После дебютного матча "Бенфика" на время переименовала свой Twitter в честь Яремчука.
- 25 сентября Яремчук отличился первым дублем в составе "Бенфики". Затем он долго не забивал в чемпионате Португалии - сухую серию удалось прервать 19 декабря.
- 8 декабря Яремчук забил свой первый гол в карьере на групповом этапе Лиги чемпионов - в ворота своего бывшего клуба "Динамо".