Заикание у ребенка: врачи рассказали о причинах возникновения и лечения

В первые несколько лет от рождения ребенок проходит в своем развитии такой путь, как никогда в течение всей следующей жизни. Он знакомится со своим телом, учится им управлять (сидеть, стоять, ходить) овладевает новыми навыками и познает мир. Умственная деятельность тоже не отстает: малыши запоминают, мыслят, говорят. Иногда процесс говорения натыкается на некоторые препятствия, как, например, заикание – расстройство речи, сообщает Обозреватель.

Нарушение может иметь разные формы, проходить и начинаться снова, излечиваться самостоятельно или нуждаться в терапии.

Что такое заикание?

Заикание – это форма нарушения речи или отрывочная речь, которая заставляет повторять отдельные звуки или фразы, удлинять их или останавливаться во время разговора, не издавая слогов или слов. Многие дети в возрасте от двух до пяти лет проходят процесс подобного расстройства. Иногда оно может прерываться и начинаться снова, но, как правило, ребенок его перерастает, хотя изредка может оставаться и во взрослом возрасте.

Независимо от того, имеет ли заикание временную или постоянную природу, родители должны знать о нем как можно больше и помогать ребенку в его преодолении.

Какие причины заикания?

Врачи не называют единственной определенной причины, которая приводит к нарушению речи у детей, однако сходятся в том, что оно может вызываться совокупностью факторов.

К основным, по мнению ученых, относятся:

Генетика. Медики отмечают, что 60% людей с расстройствами речи имеют родственников с такими же нарушениями.

Заикание в развитии. Ребенок в возрасте от 18 до 24 месяцев обычно учится говорить и оттачивает свои речевые навыки. Именно в этот период может проявиться заикание, которое носит временный характер.

Неврология. Люди с заиканием обрабатывают речь иначе. Ученые не имеют достаточно информации об этом, но допускают, что это происходит из-за того, как именно речь передается мозгом.

К факторам, которые могут повлиять на речевую функцию, относятся :

Семья. Если у вашей семьи есть проблемы с речью или если ребенок испытывает сильный страх или стресс, он может заикаться.

Возраст. Если ребенок заикается в раннем (до 3,6 лет) возрасте, то есть надежда, что он его перерастет без дополнительного лекарственного вмешательства.

Пол. Мальчики заикаются в три-четыре раза чаще девочек.

Другие нарушения речи. Если ребенок имеет другие нарушения речи или понимания другими, то маловероятно, что он перерастет заикание.

Как лечится заикание?

Некоторые родители стесняются или боятся похода к врачу с проблемой нарушения речи у ребенка, однако, если процесс заикания растянулся от трех до шести месяцев избегать консультации не стоит. Также требуют внимания дети, которые начали избегать общения из-за страха ошибиться или начать заикаться, а также те, чьи речевые мышцы на лице постоянно напряжены, а речь выглядит вынужденной.

Необходимо обратиться к врачу, который проведет обследование и установит, нужна ли ребенку коррекционная работа. Большинству детей достаточно упражнений с логопедом для исчезновения или улучшения заикания, а также повышения коммуникационных способностей и уверенности в себе для борьбы с нарушением.

Можно ли помочь ребенку самостоятельно?

Какими бы ни были причины и методы лечения заикания, родители всегда рядом с ребенком и им по силам помочь ему в преодолении расстройства речи.

Примите диагноз. Не избегайте проблемы сами и объясните ее вашему ребенку. В раннем возрасте дети не всегда могут понять, что с ними происходит, потому испытывают страх, неуверенность и отчаяние. Поддержка и спокойствие родителей – лучший способ поверить в себя и настроиться на борьбу. Объясните ребенку, что это лишь определенное нарушение и вместе вы сможете его преодолеть. А если даже это не удастся, заверьте его, что он самый лучший для вас и вы всегда рядом.

Следите за собственной речью. Личный пример – наилучший. Говорите с ребенком спокойно и медленно, убавьте количество вопросов, делайте паузы и внимательно слушайте детские ответы. Делайте акцент на том, что вам важно то, что ребенок говорит, а не то, как он это делает.

Выделяйте время, которое вы проводите вместе. Пусть ребенок сам выбирает деятельность и направляет вас, объясняет, чем хотел бы заняться. Вырабатывайте у себя и членов семьи навыки внимательно слушать и не перебивать друг друга.

Покой и распорядок дня. Избегайте хаоса, суеты и стресса, создайте дома уютную и спокойную обстановку, где будет комфортно всем. Не подгоняйте ребенка в его действиях или речи и распланируйте его день так, чтобы он всюду успевал без нервотрепки.

Не ругайте и не унижайте. Ребенок с заиканием постоянно находится в стрессе. Не позволяйте себе прерывать его речь, подгонять или постоянно исправлять, таким образом вы только усугубите ситуацию и подорвете доверие к себе. Никогда не проявляйте гнев или недовольство ребенком из-за расстройства речи. Выбирайте способы, которые посодействуют ребенку успокоиться без замечаний. Например, договоритесь делать короткую паузу в случае заикания или раскройте для него объятия, в которых она сможет повторить сказанное, чувствуя себя в безопасности.

Заикание – одно из возможных нарушений речи, которое наиболее часто встречается в детском возрасте, но может оставаться и у взрослых. Иногда достаточно терпения и времени, чтобы его преодолеть. Если это не удалось, не медлите с походом к специалисту, а главное помните, что родители – лучшие врачи для ребенка, поэтому их поддержка, спокойствие и уверенность станут примером и залогом успешного развития речи.