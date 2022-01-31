В Киеве прокатилась волна "минирований": вокзал работает в обычном режиме

В Киеве "минировали" Центральный железнодорожный вокзал, аэропорт "Киев" в Жулянах и школы. Информацию подтвердили в полиции. Вокзал продолжает работать в обычном режиме, сообщает﻿ Telegram-канал "Сегодня".

"Утром поступило анонимное сообщение о взрывчатке заложенной в Центральном железнодорожном вокзале Киева, аэропорту "Киев" и в нескольких школах столицы. На данный момент продолжается проверка этих помещений" , - сообщили в полиции Киева.

Правоохранители не говорят о количестве "заминированных" школ. Специалисты проверяют объекты.

Несмотря на информацию о "минировании" ж/д-вокзала в Киеве, он работает в обычном режиме, а сотрудники полиции, что находятся здесь, не имеют понятия о "минировании". Распоряжений об эвакуации нет.