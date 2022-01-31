Чем удивляет туристов "самый шотландский" город в Италии

Один из самых колоритных городков в Италии – Барга с шотландской диаспорой – популярное туристическое место. К южному солнцу и живописным ландшафтам там добавляется традиционная культура Шотландии – фестивали и празднования с волынками, килтами и национальными блюдами, пишет Ольга Маджумдар, РБК-Украина.

Хотя многие туристы в этом регионе Тосканы – родственники или друзья местных шотландцев, Баргу рекомендуют как знаковую локацию для посещения на многих туристических сайтах.

Новая жизнь после иммиграции. Традиционные блюда и праздники

Местная жительница Адель Пьеротти, управляющая гостевым домом Villa Gherardi, расположенным недалеко от старых стен красивого средневекового городка Барга в двух часах езды от Флоренции каждый январь устраивает обед для горожан. Но из еды будет не пицца и не паста, а свежий шотландский хаггис – бараний желудок с молотыми потрохами.

Фото: Город Барга летом (instagram.com/effortlesslyeverly)

"Я очень беспокоюсь, что не получу ингредиенты для этого ужина вовремя. Их везут сюда прямо из Шотландии" , - рассказала она британскому изданию Metro.

Ее прадед был родом из Барги, но в конце 19 века уехал в Великобританию работать на шахте. Там он со временем открыл ресторан в Глазго, где подают рыбу. К 1950-м годам многие жители Барги начали новую жизнь в Шотландии после волны иммиграции. Часть семьи Адель до сих пор живет в Шотландии, где она родилась, а летние каникулы проводила в Барге с родителями. Потом с мужем – выходцем из Барги переехала в Италию.

У около 70% 10-тысячного населения города есть связи с Шотландией, подтверждает мэр Барги Катерина Кампини. В эмиграции люди образовали свои общины, открывая рестораны, но сохраняя связи со итальянскими семьями. Некоторые со временем вернулись обратно.

"Мы известны как самый шотландский город в Италии, каждый сентябрь мы проводим шотландскую неделю с игрой на волынке и шотландскими деревенскими танцами, ежегодным фестивалем рыбы и чипсов, и у нас даже есть официальный итальянский тартан (клетчатая ткань-шотландка), - рассказала она.

Десять лет назад местный совет даже обращался к Ryanair с просьбой начать выполнение рейсов между Глазго и соседней Пизой.

Фото: Город Барга зимой (barga_instagram.com/maxlazzi)

Любимое место знаменитостей и новая культура в уголке Италии

Город-крепость Барга, расположенный высоко в тосканских холмах в Италии, имеет связи со многими шотландскими знаменитостями, такими как Паоло Нутини, Даниэла Нардини и Никола Бенедетти.

Многие местные жители, которые были вынуждены покинуть регион в конце 19 века, чтобы поисках работы, основали в Шотландии общины. Теперь целое поколение шотландцев-итальянцев возвращается в деревню, которую их семьи изначально называли домом, принося новую культуру в этот уголок Италии.