Кремль призывает Запад прекратить "истерику" вокруг Украины

Москва призывает США и их европейских союзников отказаться от нагнетания напряженности вокруг Украины и "занять конструктивную позицию". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"То, что истерика, раскручиваемая Вашингтоном, действительно приводит к истерике в Украине, где люди уже чуть ли не фронтовые мешки собирают, это очевидно и это факт. Это и есть та самая обратная сторона, очень пагубная и вредная, той кампании, которая сейчас проводится Вашингтоном.

Мы последовательно эту линию критикуем и призываем Вашингтон и союзников США на Европейском континенте отказаться от этой линии, занять конструктивную, спокойную и взвешенную позицию", — сказал он.

Песков добавил, что американские СМИ в последне время публикуют "очень большое количество непроверенной, искаженной и заведомо лживой и провокационной информации" и призвал относиться к подобным публикациям "соответствующим образом".