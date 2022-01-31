"Ковидная тысяча": сроки окончания программы

В Министерстве экономики сообщили, сколько еще будет длиться программа по выплате "ковидной тысячи". Программа продлится год, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Официальный старт программы "єПідтримка" состоялся 19 декабря 2021 года. Она будет продолжаться до 18 декабря 2022 года и будет реализовываться в несколько этапов:

1 этап - получение средств будет происходить через приложение "Дія".

2 этап (II-III квартал 2022 года) - альтернативный офлайн-механизм, над которым сейчас работают.

Люди, не имеющие смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в офлайн формате, заявили в Минэкономики.

Правительство планирует расширить количество услуг, которые смогут оплатить украинцы с помощью "ковидной тысячи". В частности, можно будет оплатить коммунальные услуги.