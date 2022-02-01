Выпадение ресниц говорит о серьезных проблемах: когда нужно бить тревогу

Периодическое выпадение отдельных ресничек – нормальный естественный процесс. Как говорится в приметах, на такие ресницы нужно загадать желание и спокойно жить дальше. Но, если ресницы выпадают очень часто и сразу по несколько штук – это говорит о серьезных проблемах со здоровьем, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

Когда нужно бить тревогу при выпадении ресниц и срочно бежать к врачу – читайте ниже.

Ресницы человека проходят собственные фазы роста, отдыха и выпадения. Если они начали внезапно выпадать и это происходит интенсивно – стоит заподозрить проблемы со здоровьем.

Возможно, это признак внутренних проблем, заболевания аутоиммунного спектра или сильного стресса организма. Точную причину поможет обнаружить только врач-дерматолог или терапевт.

Стресс или травма

Слишком интенсивное выпадение волосяного покрова часто говорит о перенесенном стрессе или травме. Этот вид выпадения ресниц врачи называют телогеновым. Он связан со стрессовой ситуацией, болезнью, операцией или сильным эмоциональным всплеском.

Стресс приводит к тому, что волосы вступают в фазу телогена – фаза покоя. От этого могут выпадать волосы, ресницы, а брови становятся менее густыми.

Также в состояние стресса человек начинает чаще трогать глаза и лицо, тереть глаза или дергать волосы – это тоже приводит к интенсивному выпадению.

Сопутствующие заболевания

Если у вас выпадение ресниц настолько интенсивное, что отсутствует сразу по несколько ресниц подряд, то это может говорить о внутреннем заболевании. Такие болезни вызывают воспаление волосяного фолликула и вызывают огневую алопецию. И приводит к потере волосяного покрова.

Чаще всего это заболевания аутоиммунного спектра, проблемы с гормонами, лишаи и другие дерматологические расстройства. Также частое выпадение ресниц может говорить о дефиците витаминов.

Воспаление, инфекции, раздражение

Инфекции на линии роста ресниц обычно проявляются и другими симптомами – ячмень, покраснение, слезоточивость. Это приводит и к выпадению ресниц.

Проблемы могут возникнуть из-за неправильно подобранной косметики или же из-за аллергии на ее компоненты. Область вокруг глаз очень чувствительная и она может дать совершенно неожиданную реакцию на внешний раздражитель.

Наращивание ресниц с нарушением технологии

Наращивание ресниц сейчас очень популярно и почти в каждом салоне предоставляют такую услугу. Но стоит помнить о том, что это очень деликатная процедура, которая требует от мастера навыков и соблюдения гигиены и всех необходимых технологий.

Компоненты клея могут вызывать аллергическую реакцию или воспаление. Ресницы нужно подбирать на размер меньше и тоньше, чем родные. Не стоит наклеивать огромные и пушистые ресницы – они будут утяжелять веки и родные ресницы.

Неправильное очищение лица

Зона вокруг глаз при умывании не должна подвергаться очень энергичному трению. Там очень нежная кожа и она требует более деликатного ухода. Слишком интенсивное трение может вызвать выпадение ресниц и раздражение глаз.

Глаза нужно не тереть полотенцем, а приложить полотенце и дать впитаться влаге. Для снятия макияжа с глаз нужно использовать средства на масляной основе или с бережным уходом.