Китай показал захват одного спутника другим

Китай показал, как его спутник захватил другой спутник и поместил на "кладбищенскую орбиту", что стало новым скачком в технологиях, сообщает Сегодня.

Американские военные уже жаловались, что Китай пытался захватить их спутник рукой робота, а теперь Пекин действительно научился это делать.

В частности, Shijian-21 зацепил мертвый спутник навигационной системы BeiDou и переместил примерно на 160 километров.

Теперь мертвый аппарат не будет мешать активным спутникам. SJ-21 был разработан для испытания и проверки технологий уменьшения космического мусора, заверяют в Пекине.

Однако возможность перемещения спутников представляет ужасающие возможности для орбитального манипулирования ими, учитывая космическую гонку США, Китая и РФ.

Маневр, совершенный спутником, является частью возможностей обслуживания, сборки и производства на орбите, к которым стремятся США и европейские страны.