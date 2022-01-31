ДТЭК Ахметова увеличил запасы угля на своих ТЭС в 2 раза

Запасы угля на ТЭС компании ДТЭК в январе увеличились почти в 2 раза за счет активного импорта из США и Колумбии, свидетельствуют данные Министерства энергетики о запасах угля на 31 декабря 2021 года и 31 января 2022 года, сообщает Обозреватель.

По состоянию на 31 января на складах ТЭС ДТЭК находится 502 тыс. тонн. При этом 31 декабря на складах было 275 тыс. тонн.

Двукратный рост был обеспечен в том числе за счет импорта топлива из США и Колумбии. В целом ДТЭК приобрел по импорту 1,2 млн тонн угля для обеспечения стабильной работы энергосистемы.

При этом запасы угля на государственных ТЭС в январе выросли только на 3,6% (на 4 тыс. тонн) до 123 тыс. тонн ГосТЭС по-прежнему страдают от дефицита угля. По данным "Укрэнерго", из-за нехватки угля ежедневно простаивает от 5 до 7 энергоблоков государственных ТЭС.