Сертификат о бустерной вакцинации в "Дії": в Минцифры назвали сроки

COVID-сертификат с отметкой о получении бустерной дозы вакцины можно будет получить в приложении "Дія" после завершения всех технических работ. Документ может быть доступен уже в конце этой недели, пишет Иванна Шовкун, РБК-Украина.

"Бустерная доза вакцины будет отражена в имеющихся внутреннем и международном сертификате. Генерирование сертификата будет происходить по такому же алгоритму, как и сейчас" , - рассказали в Минцифре.

Чтобы сгенерировать новый COVID-сертификат, нужно будет подать запрос в приложении "Дія".

"После этого они обновятся и будет отображаться третья доза вакцины, а также измененный срок действия сертификата на 270 дней" , - добавили в Министерстве.

Сейчас сертификат о бустерной прививке недоступен. Все вакцинированные третьей дозой могут пользоваться "зеленым" сертификатом о полном курсе прививок.