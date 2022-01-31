Представлен первый в мире ноутбук, в котором вообще нет разъемов

Компания Craob представила сверхтонкий ультрабук Craob X. Его главная "фишка" – полное отсутствие разъемов на корпусе, сообщает УНИАН.

Для подключения аксессуаров и зарядки инженеры предлагают использовать фирменную станцию на магнитах, которая крепится к крышке ноутбука.

Несмотря на тонкий корпус, внутри стоит довольно производительное железо: мощный Intel Core i7-1280P семейства Alder Lake с 32 ГБ памяти LPDDR5 и 2 ТБ хранилища PCIe Gen4. Для подключения к интернету используется высокоскоростной стандарт Wi-Fi 6E.

У лэптопа 13-дюймовый дисплей с 4K-разрешением и минимальными рамками / фото Craob

На официальном сайте указано, что ноутбук выйдет в "ближайшее время". О цене пока информации нет.

А меж тем на мировом рынке техники продолжает увеличиваться разрыв между спросом и предложением. Ранее Министерство торговли США опубликовало неутешительный отчет о дефиците полупроводников на основе данных от более чем 150 компаний в цепочке поставок.

Ожидается, что в 2022 году будет еще сложнее найти в продаже необходимые гаджеты. Поставки смартфонов, планшетов или ноутбуков можно ждать месяцами, а в случае с PS5 чуть ли не годами.