В МИД России назвали дату переговоров с Блинкеном

Телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоится во вторник, 1 февраля, очная встреча не планируется, сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Как заявила ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд в эфире телеканала CBS, "госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вероятно, проведут разговор на предстоящей неделе".