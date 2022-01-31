В МИД России назвали дату переговоров с Блинкеном
Телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоится во вторник, 1 февраля, очная встреча не планируется, сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
Как заявила ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд в эфире телеканала CBS,
"госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вероятно, проведут разговор на предстоящей неделе".
"Очная встреча (Лаврова и Блинкена - ред.) не планируется. Во вторник состоится телефонный разговор Лаврова и Блинкена", - сказала Захарова, комментируя, в том числе, заявление Нуланд.