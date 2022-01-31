Польша предоставит Украине оборонительное вооружение

На фоне российской агрессии Польша передаст Украине оборонительное вооружение.﻿ Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, сообщает Новое время.

"В тесном контакте с президентом было принято решение передать украинской стороне оборонительные боеприпасы. Это решение дорабатывается министром национальной обороны" , — сказал Солох.

По его словам, предложение передано украинской стороне, сейчас ждут ответа.

Солох заявил, что речь идет о десятках тысяч патронов.

Он также добавил, что президент Анджей Дуда каждый день разговаривает с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону.

На фоне угрозы нового российского вторжения США и другие страны Запада начали поставлять Украине оружие. В частности, США и Великобритания поставили Украине вооружение, о котором раньше мечтала украинская армия, заявлял Резников.

Также Украина получит американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Указанные ПЗРК выделят Украине Литва и Латвия, а Эстония планирует поставить американские противотанковые ракеты Javelin.

США передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW, а Великобритания — NLAW.

В свою очередь Канада также рассматривает поставки оружия и снаряжения для Сил территориальной обороны ВСУ.