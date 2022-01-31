Вышел новый сверхбюджетный, но продвинутый смартфон

На рынке появился новый технологичный бюджетный смартфон Tecno Spark 8C. Он оснащен объемным звуком DTS, технологией расширения ОЗУ и NFC, сообщает Хайтек.

Около двух лет назад смартфоны с частотой обновления экрана около 90 Гц стоили от $500 и выше. Теперь технология стала настолько распространенной, что такие телефоны могут стоить дешевле $150. Одна из таких моделей — Spark 8C от компании Tecno. Устройств отличает стал 6,6-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Разрешение экрана — HD+, стоимость устройства — $120 (9 300 рублей).

Фото: Tecno

Как и другие подобные устройства, Spark 8C работает на операционной системе Android 11 (версия Go) с HiOS, в основе смартфона — чип Unisoc T606. Точных данных о процессоре пока нет. Тем не менее, предполагается, что это будет восьмиядерный процессор Unisoc T606 SoC. Согласно информации на сайте Tecno Nigeria, телефон поставляется с 2 Гб и 3 Гб ОЗУ, в то время как на сайте компании в Таиланде упоминается 4 Гб оперативной памяти. Размер хранилища составляет 64 Гб, а емкость аккумулятора — 5 000 мА*ч.

Другие ключевые особенности Tecno Spark 8C включают стереозвук DTS, каплевидный вырез на дисплее и поддержку NFC. Телефон будет доступен в четырех различных цветовых вариантах. Для фото и видео у Tecno Spark 8C есть двойная задняя камера с объективом f/1,8 и двойной светодиодной вспышкой. На передней панели также находится 8-мегапиксельный датчик селфи-камеры со вспышкой для селфи.

Фото: Tecno

Tecno Spark 8C поставляется с 64 ГБ встроенной памяти. Варианты подключения включают 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, FM-радио, GPS/A-GPS, NFC и порт USB. Датчики на борту включают акселерометр, датчик внешней освещенности и датчик приближения. Сзади также есть датчик отпечатков пальцев.

В прошлом году стандартная модель Tecno Spark 8 запустили на мировом рынке. В этом году смартфон обновили до модели Tecno Spark 8T.