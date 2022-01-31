Вирусолог рассказал о "людях-биоинкубаторах" коронавируса

Вирус очень долго находится в организме людей с ослабленной иммунной системой и начинает там мутировать, чтобы подольше задержаться, рассказал доктор биологических наук, вирусолог Петр Чумаков, сообщает Лента.ру.

По его словам, это явление было описано около года назад на примере больной лейкемией, которая перенесла много курсов химиотерапии. Такие пациенты становятся "биоинкубаторами" для коронавируса.

Ранее ученые выявили в организме 22-летней жительницы ЮАР, инфицированной ВИЧ, 21 мутацию коронавируса. Она была заразна на протяжении девяти месяцев и вылечилась только после того, как начала принимать терапию от ВИЧ, и ее иммунная система окрепла, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Social Science Research Network.

"В таком случае человек становится биоинкубатором, средой длительного обитания для того, чтобы прошла, как можно быстрее, селекция тех вариантов вируса, которые лучше приспособятся к обитанию в человеческом организме" , — объяснил биолог и напомнил, что, согласно одной из гипотез, омикрон возник в организме ВИЧ-инфицированного.

Так как коронавирус изначально вирус летучих мышей, таким образом он ускоренно проходит адаптацию в организме человека, чтобы лучше приспособиться к новому хозяину.

"Этот процесс адаптации мог бы идти в обычной популяции людей на протяжении нескольких лет, а здесь, в организме одного человека, он ускоренно набирает мутации и превращается именно в тот вариант, который появился бы через несколько лет" , – рассказал вирусолог.

Биолог объяснил, почему люди с ослабленным иммунитетом не умирают при заражении COVID-19. По его словам, помимо антител и иммунной системы, организм способен мобилизовать другие защитные механизмы.