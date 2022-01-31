Российский оппозиционер заявил, что его не пустили в Грузию и депортировали в Киев
Российский оппозиционер Дмитрий Гудков заявил, что его не пустили в Грузию и решили депортировать обратно в Киев, сообщает Новое время.
"Прилетел из Киева в Тбилиси. На государственном уровне принято решение меня депортировать обратно в Киев. Решение политическое. О моем визите всех предупредили, я приехал по официальному приглашению", — написал он в Facebook.
По его словам, в Грузии у него были запланированы встречи с активистами и дипломатами.
"Объяснений нет, только сочувственные жесты пограничников. Все понимают, но… Вот тебе и центр российской эмиграции. Вот тебе и мягкая сила пополам с русским миром", — написал он.
В июне 2021 года российский оппозиционер Дмитрий Гудков выехал из РФ в Киев.