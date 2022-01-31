Российский оппозиционер заявил, что его не пустили в Грузию и депортировали в Киев

Российский оппозиционер Дмитрий Гудков заявил, что его не пустили в Грузию и решили депортировать обратно в Киев, сообщает Новое время.

"Прилетел из Киева в Тбилиси. На государственном уровне принято решение меня депортировать обратно в Киев. Решение политическое. О моем визите всех предупредили, я приехал по официальному приглашению" , — написал он в Facebook.

По его словам, в Грузии у него были запланированы встречи с активистами и дипломатами.

"Объяснений нет, только сочувственные жесты пограничников. Все понимают, но… Вот тебе и центр российской эмиграции. Вот тебе и мягкая сила пополам с русским миром" , — написал он.

В июне 2021 года российский оппозиционер Дмитрий Гудков выехал из РФ в Киев.