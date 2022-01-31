В парламенте Нидерландов поддерживают предоставление Украине оружия для защиты от российской агрессии, сообщает УНИАН.

По словам депутата от "Народной партии за свободу и демократию" (VVD) Рубена Брекельманса, премьер-министр Марк Рютте и министр иностранных дел Вопке Хукстра должны пообещать украинскому правительству во вторник структурную военную или финансовую поддержку.

Брекельманс добавил, что нидерландские чиновники должны приехать в Украину с конкретными предложениями.

"Как конкретно о том, что мы можем поставить, так и о том, отвечает ли это потребностям Украины. Но также обсуждайте будущие сценарии. Если агрессия будет обостряться дальше, Нидерланды должны быть структурно готовы, финансово или материально, и чтобы Украина понимала, на что может рассчитывать" , - отметил депутат.

По мнению Брекельманса, Нидерланды могли бы предоставить Украине радары, высокоточное оружие, противотанковое оружие или средства противовоздушной обороны.

Отмечается, что Украина уже обратилась к Нидерландам за помощью в вооружении. Сейчас Минобороны проводит инвентаризацию того, что можно предоставить Украине.

По словам Кати Пири из оппозиционной "Партии труда" (PvdA), Нидерланды могут помочь Украине в защите от кибератак, обеспечить обучение или поставлять противотанковое оружие.

Впрочем, и правящая "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) и оппозиционная "Партия труда" (PvdA) выступают против отправки в Украину нидерландских военных.