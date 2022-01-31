Похолодание и отсуствие осадков: прогноз погоды на 1 февраля

В первый день февраля почти во всех областях Украины ожидается прохладная погода без существенных осадков.

Киев Харьков Днепр Одесса Узнайте погоду в вашем городе:

Во вторник, 1 февраля, на западной, северной и восточной территории Украины температура воздуха в течение дня будет колебаться от -2°С до +2°С. В центральных областях днем столбики термометров покажут от 0°С до +3°С. Теплее будет в южных регионах, где днем прогнозируется температура от +4°С до +8°С, в Крыму показатели будут выше – от +6°С до +8°С. Ночью температура на всей территории страны опустится до отметок -2°С...-6°С.

В первый день февраля в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается снег в течение суток. В Одесской области днем возможны осадки в виде дождя. На остальной территории Украины без существенных осадков. Синоптики предупредили о гололедице.

Почти во всех областях Украины прогнозируется ветер со средней скоростью 11-22 км/ч. В Сумской области скорость ветра может достигать 18-25 км/ч. В южных регионах будет поспокойнее – скорость ветра около 4-14 км/ч.

В столице Украины, Киеве, 1 февраля столбики термометров покажут от 0°С до -2°С в течение дня, ночью температура может снизиться до отметок -2°С...-6°С, ветер 11-18 км/ч.