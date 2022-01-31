Porsche готовит "внедорожную" версию модели 911

Немецкая компания Porsche готовит "внедорожную" версию своего культового купе 911. Автомобиль заметили на дорожных испытаниях. Новинка позволит потеснить тюнинговые ателье, которые уже успешно предлагают свои варианты купе-кроссовера, сообщает Обозреватель.

В последние годы появился спрос на спорткары, которые созданы в память "боевых" болидов, принимавших участи в ралли и марафонах на выносливость. Например, американская компания Singer Vehicle Design совместно с британской Tuthill представили внедорожник Singer ACS, созданный по мотивам раллийных Porsche 80-х годов. За основу было взято купе 911.

Два Porsche 911 на East African Safari Rally в 1978 году. Источник: Porsche

Еще одной заявкой на успех стала презентация проекта "Марсианин" Марка Филиппа Гембалла. Он планирует выпускать "именные" суперкары на базе Porsche, которые можно будет использовать как на скоростных магистралях, так и на бездорожье. Есть аналогичные проекты и у других тюнинговых ателье, например, у Gemballa (бывшая компания отца Марка Филиппа) и Delta 4x4.

Прототип Porsche 911 Vision Safari построили еще в 2012 году. Источник: Porsche

Было бы нелогично со стороны Porsche отдать столь лакомый кусок пирога. Тем более, что у компании были наработки в этой области. Опять же, совсем странно было бы не использовать свое историческое наследие и победы болидов компании в "Париж-Дакаре" и "Ралли Сафари". Поэтому появление на дорогах прототипа 911-го с увеличенным дорожным просветом и расширенными колесными арками дает богатую пищу для размышлений. Кроме того, нечто подобное решили сделать и в компании Lamborghini, которая также вывела на тесты свой "внедорожный" вариант купе Huracan.