Лоукостер Wizz Air существенно изменит структуру флота в следующие пять лет и увеличит среднюю вместимость самолетов, сообщает Avianews.

Такая стратегия позволит продавать на маршрутах на треть больше билетов без увеличения частоты полетов. Потенциально это может увеличить число низких тарифов на каждом рейсе.

C 2004 года, когда авиакомпания начала свою деятельность, основу ее парка составляли 180-местные авиалайнеры Airbus A320.

Теперь же Wizz Air ведет процесс по постепенному выводу этих самолетов и замене их на 239-местные авиалайнеры Airbus A321neo. В последнем квартале 2021 года лоукостер получил восемь новых A321neo и вывел из парка два старых A320.

Уже сейчас более вместительные A321 разных модификаций преобладают во флоте Wizz Air. На конец 2021 года в него входили 150 воздушных судов: 66 A320 разных модификаций и 84 A321 разных модификаций.

По планам Wizz Air, через 5 лет ее флот будет включать 383 самолета: 40 A320neo и 343 — A321 разных модификаций.

На данный момент только четыре украинских аэропорта могут принимать самолеты A321neo без ограничений: Борисполь, Львов, Харьков и Одесса.

Если не развивать аэродромы других аэропортов, это приведет к тому, что авиакомпания не сможет открывать туда рейсы по мере развития своего флота.

Например, для аэропорта Киев (Жуляны) это означает, что Wizz Air может уйти в соседний Борисполь. Уже сейчас лоукостер выполняет из Борисполя один рейс — в Абу-Даби. Причина в том, что Жуляны не могут принимать A321neo с полной загрузкой и заправкой.